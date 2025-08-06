Лисицын: российские бойцы закрепились на окраинах Мирнограда

Российские военные смогли закрепиться на окраинах города Мирноград, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Покровское направление: тяжелые бои за Новопавловку. ВС РФ закрепились на окраинах Мирнограда, штурмуют Родинское и Красный Лиман», — написал он.
Военкор сообщил о наступлении подразделений РФ на поселок Новый Донбасс и Золотой Колодезь, а также об обходе ими города Белицкое с юга.
По данным Лисицына, российским бойцам осталось преодолеть менее 3 километров, чтобы выйти на трассу Краматорск-Доброполье.
Ранее на Украине признали заход российских военных на окраины Родинского.