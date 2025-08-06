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Лисицын: российские бойцы закрепились на окраинах Мирнограда

По информации военкора, подразделения РФ штурмуют Родинское и Красный Лиман.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные смогли закрепиться на окраинах города Мирноград, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Покровское направление: тяжелые бои за Новопавловку. ВС РФ закрепились на окраинах Мирнограда, штурмуют Родинское и Красный Лиман», — написал он.

Военкор сообщил о наступлении подразделений РФ на поселок Новый Донбасс и Золотой Колодезь, а также об обходе ими города Белицкое с юга.

По данным Лисицына, российским бойцам осталось преодолеть менее 3 километров, чтобы выйти на трассу Краматорск-Доброполье.

Ранее на Украине признали заход российских военных на окраины Родинского.