В Приднестровье назвали приговор Гуцул объявлением войны в Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду судебной расправой над главой Гагаузии Евгенией Гуцул фактически объявила войну большинству в республике, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за правду и свое имя. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
«Национал-фашистский режим Санду фактически объявил войну Гагаузии, Приднестровью и всем своим противникам внутри Молдавии. То есть большинству», — сказал Сафонов.
По его словам, процесс над Гуцул — это демонстративная расправа с оппозицией, выступающей открыто за союз с Россией и отказ от так называемой «европейской интеграции». Это попытка запугать всех несогласных. «Это фактическое свержение законного руководства Гагаузии, обезглавливание автономии в рамках подготовки к её ликвидации. Далее можно прогнозировать попытку разгрома Народного Собрания Гагаузии и репрессии против спикера НСГ Дмитрия Константинова», — отметил приднестровский депутат.
Он предположил, что на переходный перед ликвидацией автономии период будет попытка поставить во главе Гагаузии какую-то сандунистскую марионетку. «Это и послание Приднестровью: правящая клика Молдавии готовится к новому натиску на ПМР с целью заставить приднестровцев сдаться», — отметил политолог. Он полагает, что жестокая расправа с Гуцул говорит о том, что и в других вопросах правящий режим может пойти до конца, например, в фальсификации предстоящих парламентских выборов 28 сентября. Терять режиму уже нечего. «Приговор объективно является еще и провокацией с целью подтолкнуть противников на яростные выступления и применить силу для разгрома и, возможно, устранения всей оппозиции и даже, возможно, отмены выборов», — подчеркнул Сафонов.