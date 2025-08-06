В Приднестровье назвали приговор Гуцул объявлением войны в Молдавии

Он предположил, что на переходный перед ликвидацией автономии период будет попытка поставить во главе Гагаузии какую-то сандунистскую марионетку. «Это и послание Приднестровью: правящая клика Молдавии готовится к новому натиску на ПМР с целью заставить приднестровцев сдаться», — отметил политолог. Он полагает, что жестокая расправа с Гуцул говорит о том, что и в других вопросах правящий режим может пойти до конца, например, в фальсификации предстоящих парламентских выборов 28 сентября. Терять режиму уже нечего. «Приговор объективно является еще и провокацией с целью подтолкнуть противников на яростные выступления и применить силу для разгрома и, возможно, устранения всей оппозиции и даже, возможно, отмены выборов», — подчеркнул Сафонов.