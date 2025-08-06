Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку «Зарядье» в центре Москвы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прогулялись утром по парку «Зарядье» в Москве.
Уиткофф прибыл в российскую столицу утром в среду, 6 августа. Самолет спецпосланника президента США приземлился в аэропорту «Внуково», где его встретил Дмитриев.
Напомним, что это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала этого года. Предыдущие переговоры состоялись 11 апреля в Санкт-Петербурге и 25 апреля в Москве. Оба раза спецпосланник президента США встречался с российским лидером Владимиром Путиным. В этот раз такая встреча также должна состояться.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что прибытие американского представителя очень важно для государства, однако заранее раскрывать какие-либо подробности события никто не собирается.