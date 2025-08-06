Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку «Зарядье» в центре Москвы

Напомним, что это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала этого года. Предыдущие переговоры состоялись 11 апреля в Санкт-Петербурге и 25 апреля в Москве. Оба раза спецпосланник президента США встречался с российским лидером Владимиром Путиным. В этот раз такая встреча также должна состояться.