Объяснены последствия введения антироссийских санкций для экономики США

Другой аналитик считает, что увеличение сборов для Китая, где действующие пошлины уже достигают 30%, отразится на стоимости ключевых товаров, например, техники Apple, вызвав недовольство покупателей. В этой связи Пекин, по его мнению, может скептически оценивать способность Вашингтона долго поддерживать высокие тарифы и ожидать их скорой отмены даже после введения. Эксперт также подчеркнул критическую важность России для глобального нефтяного рынка и сложности с замещением ее поставок.