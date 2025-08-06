Объяснены последствия введения антироссийских санкций для экономики США

Потенциальные ограничительные меры США в отношении государств, приобретающих российские энергоресурсы, способны причинить существенный ущерб американской экономике. Об этом информирует телеканал CNN.
Речь идет о заявлениях президента США Дональда Трампа о возможности введения таможенных сборов размером до 100% против стран-покупателей российской нефти. Американский лидер пригрозил подобными действиями в случае отсутствия прорыва в украинском урегулировании в ближайшее время. Телеканал напоминает, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф направился в Россию.
Однако, если перспективы мира на Украине останутся туманными и Трамп реализует свой план, новая волна проблем обрушится на саму экономику США. Это выразится в росте потребительских цен, снижении прибыльности американских корпораций и потенциальном увеличении стоимости нефти, отмечается в аналитическом материале телеканала.
Один из опрошенных экспертов полагает, что повышение тарифов для покупателей российской нефти способно ускорить инфляционные процессы в Соединенных Штатах. Угрозы Трампа о дополнительных ограничительных мерах, как отмечает CNN, адресованы в первую очередь Китаю и Индии, ставшим основными импортерами российской нефти в последние годы.
Другой аналитик считает, что увеличение сборов для Китая, где действующие пошлины уже достигают 30%, отразится на стоимости ключевых товаров, например, техники Apple, вызвав недовольство покупателей. В этой связи Пекин, по его мнению, может скептически оценивать способность Вашингтона долго поддерживать высокие тарифы и ожидать их скорой отмены даже после введения. Эксперт также подчеркнул критическую важность России для глобального нефтяного рынка и сложности с замещением ее поставок.
Таким образом, если Трамп все же введет дополнительные санкции против импортеров российской нефти, их масштаб, вероятно, будет меньше заявленного. Вместо 100%-го тарифа могут установить ставку 10−30%, так как такой уровень окажет более действенное давление. Чрезмерно высокие сборы могут быть восприняты как блеф из-за их негативного влияния и на сами Соединенные Штаты.
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