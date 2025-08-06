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Стало известно, какой итог визита Уиткоффа в Россию «взбесит» Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «взбесится», если его спецпредставитель Стив Уиткофф вернется из Москвы с пустыми руками, сообщает Financial Times (FT).

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «взбесится», если его спецпредставитель Стив Уиткофф вернется из Москвы с пустыми руками, сообщает Financial Times (FT).

«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — поделился своей точкой зрения источник издания.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что американский лидер «введет жесткие санкции, если Путин не согласится прекратить войну».

6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву для встречи с руководством Российской Федерации. Его в московском аэропорту Внуково встретил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения конфликта на Украине мирным путем необходимы обстоятельные разговоры «не на публике», а в тиши переговорного процесса.

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или «что-то другое». Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

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