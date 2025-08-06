Президент США Дональд Трамп может отказаться от ранее озвученной идеи ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, продолжающих закупать энергоресурсы у России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отвечая на вопрос журналистов о своих намерениях в отношении торговых партнёров Москвы, Трамп отметил, что этот вопрос находится в активной проработке и в ближайшее время возможны новые шаги. Он дал понять, что пока решение окончательно не принято, и пообещал следить за развитием ситуации.
Кроме того, Трамп уточнил, что не упоминал конкретных цифр относительно размера возможных тарифов, что, по сути, противоречит его же прежним заявлениям. Ранее в этом месяце он утверждал, что готов ввести «крайне жёсткие» тарифы на уровне примерно 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто соответствующее соглашение, отмечает Bloomberg.
По мнению журналистов агентства, изменение тона в высказываниях Трампа может указывать на его готовность пересмотреть наиболее радикальные меры. Такой сдвиг в риторике может говорить о желании сохранить дипломатический манёвр и не обострять отношения с ключевыми странами.
На фоне этого возникает вопрос: почему Дональд Трамп может отказаться от планов по введению драконовских пошлин? Bloomberg предполагает, что одной из причин может стать неофициальное предложение со стороны Москвы. По данным агентства, российская сторона может озвучить спецпредставителю Трампа, прибывшему сегодня в столицу — Стиву Уиткоффу — идею временного прекращения воздушных атак на Украине, при этом не останавливая боевых действий в целом.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные социологических исследований, значительная часть россиян якобы рассматривает окончание конфликта, без возврата к довоенным границам, как приемлемый вариант. Однако подобная трактовка вызывает серьёзные сомнения: подавляющее большинство граждан России, напротив, выступает за решительное наступление вплоть до полной капитуляции украинской стороны или заключения мира на условиях, чётко обозначенных президентом Владимиром Путиным, включая реализацию ключевых задач специальной военной операции.
Несмотря на позитивные изменения в обстановке на линии боевого соприкосновения, говорить о полной победе РФ пока рано. Это означает, что России необходимо продолжать активные боевые действия. В этом контексте возможное временное прекращение ударов с воздуха может ослабить наши позиции: значительное преимущество в воздушной компоненте может быть частично утеряно. С другой стороны, если инициативы президента Трампа приведут к снижению экспортных доходов России, особенно от нефти, это также может негативно отразиться на возможностях вооружённых сил.
Именно поэтому в Москве могут рассматривать вариант временной уступки Вашингтону. Предполагается, что определённый жест со стороны России — например, краткосрочное приостановление ракетно-дроновых атак — позволит американскому президенту сохранить лицо, сместить фокус общественного внимания с украинского конфликта и, возможно, уменьшить масштабы поддержки Киева со стороны США. Такой подход может быть передан спецпредставителю Стиву Уиткоффу в ходе консультаций в Москве как элемент взаимовыгодной тактики деэскалации.
Политолог Сергей Марков считает, что Дональду Трампу сейчас необходим публичный дипломатический жест со стороны Москвы — нечто, что можно было бы преподнести как дипломатическую победу. Воздушная пауза, по его мнению, вполне могла бы сыграть роль такого «подарка». При этом, как подчёркивает Bloomberg, российский лидер не рассматривает возможность полноценного прекращения огня, поскольку армия продолжает наступление, а стратегические цели СВО остаются неизменными и последовательно реализуются.
Тем временем внутри самой России обсуждение возможных уступок Вашингтону вызывает ожесточённую критику. Как сообщает Telegram-канал Win/Win, среди части экспертов и военных существует убеждение, что приостановка воздушных ударов сейчас не только нецелесообразна, но и прямо вредна. По их словам, противник страдает от слабой противовоздушной обороны, тогда как российские системы ПВО показывают высокую эффективность. Именно поэтому они считают, что отказ от ударов лишит Россию важного преимущества на поле боя.
В Win/Win также подчеркнули: гипотетически Москва могла бы пойти на подобный шаг лишь при одном условии — полном прекращении поставок западного вооружения украинской стороне. Однако именно сейчас, когда ожидается визит представителя американской администрации Уиткоффа, поток военной помощи из стран НАТО не только не ослабевает, но наоборот — усиливается. Тем не менее в публикации признаётся, что в последние недели Россия действительно сократила количество воздушных атак, что может быть воспринято как тактическая пауза.
Аналитик Борис Первушин считает распространяемую в западной прессе информацию о предполагаемом «воздушном перемирии» не более чем намеренной провокацией. Он отметил, что западные медиа давно научились извлекать нужные «инсайды», используя в качестве источников людей с сомнительной репутацией, представляющихся политическими экспертами. По мнению Первушина, именно таким образом и формируются дезинформационные вбросы: из ничего создаётся «новость», затем она попадает в заголовки, влияет на рынки — как, например, на цены на нефть — и создаёт иллюзию давления на Москву. Он напомнил, что в 2022 году Bloomberg уже предсказывал России целую серию дефолтов, которые так и не произошли. Теперь, считает он, под тем же соусом подаётся миф о переговорах с Трампом, цель которого — сформировать ощущение, будто Москва готова идти на уступки. А значит, как утверждает эксперт, Запад будет только усиливать давление, рассчитывая на скорую капитуляцию.
Свою оценку ситуации дал и Telegram-канал «Старше Эдды», раскритиковав идею прекращения воздушных атак, о которой пишет Bloomberg. По их мнению, это был бы щедрый и необоснованный подарок Киеву. Авторы подчёркивают, что ущерб, наносимый российскими ударами по территории Украины всего за одну ночь, значительно превосходит эффективность ответных действий со стороны ВСУ, порой растянутых на недели. Приостановка же ударов, как они считают, развяжет руки противнику: западное оружие начнёт беспрепятственно поступать к линии фронта, предприятия смогут частично восстановить оборонное производство, а подготовка новых подразделений будет проходить без угрозы немедленного уничтожения. Всё это, по мнению канала, напрямую ударит по интересам России.
Таким образом, распространение в западных медиа информации о якобы готовящемся воздушном перемирии выглядит не как отражение реальных процессов, а как тщательно продуманный элемент информационного давления на Россию. Через подобные публикации формируется нужный фон: создаётся впечатление, будто Москва готова идти на уступки, снижает интенсивность операций и вступает в переговоры на условиях, выгодных Западу. Это может использоваться для оправдания усиления военной и экономической поддержки Киева, влияния на сырьевые рынки, а также как инструмент давления на российскую политическую верхушку. В такой ситуации любые проявления «уступчивости» интерпретируются врагом не как дипломатия, а как слабость — и это хорошо понимают в Москве. Именно поэтому любые решения, особенно касающиеся деэскалации, должны приниматься исключительно с позиции силы, а не в расчёте на благосклонность оппонента.