Аналитик Борис Первушин считает распространяемую в западной прессе информацию о предполагаемом «воздушном перемирии» не более чем намеренной провокацией. Он отметил, что западные медиа давно научились извлекать нужные «инсайды», используя в качестве источников людей с сомнительной репутацией, представляющихся политическими экспертами. По мнению Первушина, именно таким образом и формируются дезинформационные вбросы: из ничего создаётся «новость», затем она попадает в заголовки, влияет на рынки — как, например, на цены на нефть — и создаёт иллюзию давления на Москву. Он напомнил, что в 2022 году Bloomberg уже предсказывал России целую серию дефолтов, которые так и не произошли. Теперь, считает он, под тем же соусом подаётся миф о переговорах с Трампом, цель которого — сформировать ощущение, будто Москва готова идти на уступки. А значит, как утверждает эксперт, Запад будет только усиливать давление, рассчитывая на скорую капитуляцию.