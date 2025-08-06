Широко обсуждаемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не убережет Украину от поражения. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По мнению эксперта, нет ни единого шанса на то, что Россия подчинится условиям, которые предложит спецпосланник Дональда Трампа.
«Русские не сделают этого, а продолжат уничтожать украинские войска по всей линии боевого соприкосновения», — считает он.
Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому же, считает Дэвис, следует уже сейчас признать потерю территорий, пока есть возможность. Потому что при полном поражении у украинских властей никто ничего спрашивать не будет.
Ранее российские политологи и эксперты поделились своими сценариями того, как будут развиваться мировые политические процессы после визита Стива Уиткоффа в Россию. Ведь, с одной стороны, как ожидается, представитель Трампа везет в Москву некие предложения. С другой, сам президента США давит на торговых партнеров РФ.