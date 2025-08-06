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Подполковник Дэвис: Поездка Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения

В США оценили последствия визита Уиткоффа в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Широко обсуждаемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не убережет Украину от поражения. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По мнению эксперта, нет ни единого шанса на то, что Россия подчинится условиям, которые предложит спецпосланник Дональда Трампа.

«Русские не сделают этого, а продолжат уничтожать украинские войска по всей линии боевого соприкосновения», — считает он.

Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому же, считает Дэвис, следует уже сейчас признать потерю территорий, пока есть возможность. Потому что при полном поражении у украинских властей никто ничего спрашивать не будет.

Ранее российские политологи и эксперты поделились своими сценариями того, как будут развиваться мировые политические процессы после визита Стива Уиткоффа в Россию. Ведь, с одной стороны, как ожидается, представитель Трампа везет в Москву некие предложения. С другой, сам президента США давит на торговых партнеров РФ.

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