FT: Трамп придет в ярость, если Уиткофф вернется из Москвы ни с чем

Стив Уиткофф прибыл в Москву сегодня утром. Кремль не исключил, что дипломат встретится с президентом России Владимиром Путиным. 29 июля Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10 дней на урегулирование конфликта на Украине. В противном случае он допустил введение пошлин в отношении стран, торгующих с Россией.