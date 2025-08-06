FT: Трамп придет в ярость, если Уиткофф вернется из Москвы ни с чем

«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф», — сказал собеседник издания. По его словам, после возвращения спецпосланника Дональд Трамп примет решение по санкциям в отношении России.
Стив Уиткофф прибыл в Москву сегодня утром. Кремль не исключил, что дипломат встретится с президентом России Владимиром Путиным. 29 июля Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10 дней на урегулирование конфликта на Украине. В противном случае он допустил введение пошлин в отношении стран, торгующих с Россией.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше