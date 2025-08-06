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FT: Трамп придет в ярость, если Уиткофф вернется из Москвы ни с чем

Президент США Дональд Трамп будет взбешен, если визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию не принесет результатов. Об этом Financial Times заявил источник, приближенный к Белому дому.

Источник: РИА "Новости"

«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф», — сказал собеседник издания. По его словам, после возвращения спецпосланника Дональд Трамп примет решение по санкциям в отношении России.

Стив Уиткофф прибыл в Москву сегодня утром. Кремль не исключил, что дипломат встретится с президентом России Владимиром Путиным. 29 июля Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10 дней на урегулирование конфликта на Украине. В противном случае он допустил введение пошлин в отношении стран, торгующих с Россией.

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