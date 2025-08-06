Армения подтвердила сообщения о планах Трампа принять Пашиняна и Алиева

Напомним, ранее американская газета The Washington Post написала, что Трамп примет Пашиняна и Алиева в Белом доме 8 августа. Журналисты предположили, что в рамках указанной встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.