Армения подтвердила сообщения о планах Трампа принять Пашиняна и Алиева

Правительство Армении подтвердило информацию о том, что глава Белого дома Дональд Трамп собирается провести встречу с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
Визит Пашиняна в США состоится с 7 по 8 августа. В ходе трехсторонней встречи стороны обсудят ситуацию в Закавказье и региональное сотрудничество.
В правительстве Армении также уточнили, что, помимо этого мероприятия, Пашинян проведёт двусторонние переговоры с Трампом, касающиеся развития стратегического партнерства между Вашингтоном и Ереваном.
Напомним, ранее американская газета The Washington Post написала, что Трамп примет Пашиняна и Алиева в Белом доме 8 августа. Журналисты предположили, что в рамках указанной встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.