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Армения подтвердила сообщения о планах Трампа принять Пашиняна и Алиева

Власти Армении сообщают, что Трамп, Пашинян и Алиев обсудят ситуацию в Закавказье и региональное сотрудничество.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Армении подтвердило информацию о том, что глава Белого дома Дональд Трамп собирается провести встречу с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Визит Пашиняна в США состоится с 7 по 8 августа. В ходе трехсторонней встречи стороны обсудят ситуацию в Закавказье и региональное сотрудничество.

В правительстве Армении также уточнили, что, помимо этого мероприятия, Пашинян проведёт двусторонние переговоры с Трампом, касающиеся развития стратегического партнерства между Вашингтоном и Ереваном.

Напомним, ранее американская газета The Washington Post написала, что Трамп примет Пашиняна и Алиева в Белом доме 8 августа. Журналисты предположили, что в рамках указанной встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

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