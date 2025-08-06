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В США раскрыли шаг Трампа после истечения ультиматума России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отказаться от идеи ввести ограничительные меры в отношении Российской Федерации после истечения срока ультиматума, пишет The New York Post (NYP).

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отказаться от идеи ввести ограничительные меры в отношении Российской Федерации после истечения срока ультиматума, пишет The New York Post (NYP).

Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что рестрикции не являются неизбежными, когда 8 августа истечет срок, установленный хозяином Белого дома, заявив, что администрация «прилагает все усилия для заключения сделки», поделилась подробностями автор публикации. «Президент всегда предпочитает именно такой исход», — отметил собеседник издания.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения конфликта на Украине мирным путем необходимы обстоятельные разговоры «не на публике», а в тиши переговорного процесса.

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или «что-то другое». Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

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