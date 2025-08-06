В США раскрыли шаг Трампа после истечения ультиматума России

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или «что-то другое». Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.