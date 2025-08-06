Замначальника ГЖИ Новосибирской области Дерябину отпустили из СИЗО

Решение апелляционного суда означает освобождение обвиняемой из-под стражи, однако на ее свободу наложены значительные ограничения. Хотя в постановлении суда не указан точный список запретов, обычно они включают в себя ограничение на контакты с определенными лицами, посещение определенных мест и смену места жительства без уведомления следственных органов.