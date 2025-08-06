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Замначальника ГЖИ Новосибирской области Дерябину отпустили из СИЗО

Апелляционная инстанция заменила содержание под стражей на запрет в ряде действий.

Источник: AP 2024

Новосибирский областной суд 6 августа рассмотрел апелляцию по делу о мере пресечения в отношении Дарьи Дерябиной, занимающей пост заместителя главы областной жилищной инспекции. Ранее избранное заключение под стражу было отменено, а вместо этого введены ограничения на определенные действия.

Как сообщили представители пресс-службы судов Новосибирской области, Дерябина, обвиняемая в превышении должностных полномочий (согласно ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса РФ), первоначально была помещена под стражу до 9 сентября 2025 года.

Решение апелляционного суда означает освобождение обвиняемой из-под стражи, однако на ее свободу наложены значительные ограничения. Хотя в постановлении суда не указан точный список запретов, обычно они включают в себя ограничение на контакты с определенными лицами, посещение определенных мест и смену места жительства без уведомления следственных органов.

Следственные действия по уголовному делу, возбужденному против Дерябиной, продолжаются.