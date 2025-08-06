«Кувалда обрушится на США»: к чему могут привести новые санкции Трампа

Возможные импортные пошлины президента США Дональда Трампа размером до 100% против стран, покупающих российские энергоносители, нанесут сокрушительный удар по американской экономике. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на экспертные оценки.
Как передает издание, при введении таких пошлин «новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть».
По словам аналитика UBS Wealth Management Джованни Стауново, повышение пошлин на продукцию Китая ударит по ценам на технику Apple, что вызовет недовольство потребителей. Эксперт также отметил, что Россия критически важна для мирового рынка нефти, а заменить ее объемы будет очень сложно.
Опрошенные телеканалом эксперты считают, что если Трамп решится ввести вторичные санкции против импортеров российской нефти, то они не будут такими высокими, как он заявлял.
Напомним, Трамп уже заявил, что якобы «никогда не называл процент», который планирует ввести для российских торговых партнеров. Как отметили в Bloomberg, такие заявления указывают на то, что президент США не намерен реализовать свои предыдущие угрозы.