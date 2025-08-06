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Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле

Спецпосланник США Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.

Чиновник не ответил на вопросы корреспондента РИА Новости, каковы его ожидания от переговоров и с кем он планирует встретиться, после чего делегация села в автомобили и покинула парк «Зарядье».

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