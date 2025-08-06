Российский фонд мира выдвинул президента Узбекистана на премию Толстого

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Международный общественный фонд «Российский фонд мира» выдвинул президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавката Мирзиёева, Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РФМ.
«Международный общественный фонд “Российский фонд мира” — одна из старейших миротворческих и благотворительных организаций, выдвигает президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на соискание Международной премии мира имени Л. Н. Толстого за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, строительство многополярного мира, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами», — говорится в письме главы РФМ, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в адрес жюри премии.
Слуцкий отметил, что в конце марта этого года лидеры трех стран Центральной Азии в таджикском Худжанде подписали договор о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Худжандскую декларацию о вечной дружбе. Он назвал эти документы историческими.
«Данные соглашения будут служить обеспечению целей стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона. Благодаря усилиям президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обеспечивается безопасность на евразийском пространстве, продолжается диалог между государствами Центральной Азии по идее создания безвизового пространства, повышения туристической привлекательности региона», — отмечается в документе.
Премию мира имени Льва Толстого учредили в прошлом году. Награду вручают политикам и организациям за вклад в предотвращение войн и укрепление мира в день рождения писателя, 9 сентября, в столице РФ. Первым лауреатом премии стал Африканский союз.