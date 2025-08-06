Российский фонд мира выдвинул президента Узбекистана на премию Толстого

«Международный общественный фонд “Российский фонд мира” — одна из старейших миротворческих и благотворительных организаций, выдвигает президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на соискание Международной премии мира имени Л. Н. Толстого за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, строительство многополярного мира, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами», — говорится в письме главы РФМ, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в адрес жюри премии.