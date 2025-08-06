Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Евросоюз не имеет средств на полноценную евроинтеграцию Молдавии, она нужна Западу только как инструмент русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У них (у ЕС — ред.) нет и не будет денег на интеграцию той же самой Молдавии. Нет этих денег у них. Единственные деньги, которые они выделяют сейчас — это на милитаризацию, на вооружение. Если они под словом “интеграция Молдавии” подразумевают милитаризацию Молдавии под собственные цели, тогда об этом и надо говорить. Им Молдавия нужна только с одной точки зрения, только для одних целей — как очередной инструмент проведения своей политики. Для кого-то — это политика русофобии, для кого-то — спасение своих экономических провалов за счет опять-то же милитаризации и конфликтного потенциала», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Кроме того, как отметила официальный представитель МИД РФ, Запад интересуют земельные ресурсы Молдавии, «которые еще не до конца загажены ГМО», а также ее население для компенсации собственных демографических провалов.
«Люди нужны европеоидные… Расизм, с которым они якобы борются и в котором они обвиняют других, он же очень там распространен. Это же огромная проблема. Когда усыновляются дети, удочеряются, они тщательно выбирают среди этих возможностей именно европеоидов. Европеоидные же пары. Я это очень хорошо знаю, потому что к нам обращались подобные», — добавила она.
Захарова отметила, что демографические проблемы в Евросоюзе обусловлены в том числе пропагандой нетрадиционных отношений.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.