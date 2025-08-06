Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия

«У них (у ЕС — ред.) нет и не будет денег на интеграцию той же самой Молдавии. Нет этих денег у них. Единственные деньги, которые они выделяют сейчас — это на милитаризацию, на вооружение. Если они под словом “интеграция Молдавии” подразумевают милитаризацию Молдавии под собственные цели, тогда об этом и надо говорить. Им Молдавия нужна только с одной точки зрения, только для одних целей — как очередной инструмент проведения своей политики. Для кого-то — это политика русофобии, для кого-то — спасение своих экономических провалов за счет опять-то же милитаризации и конфликтного потенциала», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.