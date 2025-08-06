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Пушков прокомментировал трения между США и Индией из-за российской нефти

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Трения между США и Индией по поводу закупок Нью-Дели российской нефти — это не только тест для Индии на ее суверенитет, это этап становления многополюсного мира, считает сенатор Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«Напряженность между США и Индией — не просто трения по поводу закупок российской нефти. Это тест для Индии на ее суверенитет, с одной стороны, и испытание для убывающей гегемонии США, которую (Дональд — ред.) Трамп хочет сохранить через применение санкций, с другой стороны», — написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков полагает, что «по большому счету это этап становления многополюсного мира».

Ранее Трамп пригрозил Индии и Китаю повышением пошлин, так как эти страны не просто покупают российскую нефть, а извлекают прибыль от ее перепродажи. Вскоре Китай, вслед за Индией, отклонил требования США прекратить покупать нефть в России.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.