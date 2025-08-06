Раскрыты три сценария развития отношений РФ и США после визита Уиткоффа

По мнению американиста, Уиткофф на переговорах будет предлагать Кремлю «пряники» — варианты кооперации с США. Эксперт уточнил, что Россия уже неоднократно обсуждала со Штатами возможное экономическое сотрудничество, но дальше разговоров дело не заходило — американцы только демонстрируют готовность к реализации проектов, но не готовы вступать в противоречие со своей позицией по украинскому треку. Дудаков считает, что пространство для кооперации Вашингтона и Москвы узкое.