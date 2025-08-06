Раскрыты три сценария развития отношений РФ и США после визита Уиткоффа

Прогноз о результатах визита Уиткоффа
Прогноз политолога относительно итогов визита Уиткоффа в Москву 6 августа — неоптимистичный.
Майкл Дудаков считает, что Белый дом в переговорах с Кремлем выбрал стратегию кнута и пряника. В беседе с «Царьградом» политолог обратил внимание на то, что Уиткофф будет играть роль доброго полицейского: продемонстрирует в Москве готовность Вашингтона к сотрудничеству и сделает щедрые предложения, связанные с экономическим сотрудничеством. Злого полицейского изображает сам Дональд Трамп. Он ставит жесткие ультиматумы и грозит санкциями.
«Я не думаю, что эта стратегия принесёт какие-то серьёзные бонусы американской дипломатии и нынешней республиканской администрации, но вот такую довольно простую, понятную схему они будут пытаться разыграть в отношении нашей страны», — цитирует слова Дудакова «Царьград».
Эксперт напомнил, что за сутки до визита спецпосланника американского лидера стало известно, что ультиматум в отношении России и главных покупателей российских энергоресурсов — Китая и Индии — не сработал. Партнеры РФ прямо заявили, что даже в случае введения гигантских пошлин Вашингтоном не откажутся от сотрудничества с Москвой.
По мнению американиста, Уиткофф на переговорах будет предлагать Кремлю «пряники» — варианты кооперации с США. Эксперт уточнил, что Россия уже неоднократно обсуждала со Штатами возможное экономическое сотрудничество, но дальше разговоров дело не заходило — американцы только демонстрируют готовность к реализации проектов, но не готовы вступать в противоречие со своей позицией по украинскому треку. Дудаков считает, что пространство для кооперации Вашингтона и Москвы узкое.
«То, что сам визит происходит, — уже неплохо. Всегда хорошо, когда есть какой-то канал коммуникации, диалога, дипломатии, всего остального, но, наверное, каких-то радикальных подвижек ждать в ближайшее время не стоит», — констатировал эксперт в беседе с «Лентой.ру».
Политолог объяснил, что по итогам встречи в Москве не стоит ждать деэскалации в отношениях России и США, но и напряжения между странами также не прогнозируется, несмотря на угрожающие высказывания Трампа. На это, по словам американиста, указывает постоянно меняющаяся позиция республиканца.
Как после переговоров Уиткофа будет действовать Трамп
В беседе с «Лентой.ру» политолог рассказал, что президент США будет принимать решения в зависимости от результатов поездки Уиткоффа и ситуации в мире. Дудаков предположил, что политик выберет один из трех вариантов реагирования.
Жесткий сценарий
Американский лидер продемонстрирует непреклонность и решительность — введет в отношении России жесткие вторичные санкции, которые грозил применить ранее.
Политолог подчеркнул, что результат от рестрикций будет незначительным, а диалог между Вашингтоном и Москвой прервется.
Сценарий с формальным наказанием
Трамп сохранит лицо — введет ограничения в отношении России и ее торговых партнеров, но тарифы и санкции будут не такими жесткими, как обещалось. Этот вариант развития событий американист считает самым вероятным.
«Это будет больше такая формальная история, потому что полностью рушить переговорный трек с нами он тоже не хочет. Поэтому ему придётся пытаться усидеть на двух стульях», — рассказал в беседе с «Царьградом» Дудаков.
Политолог добавил, что, действуя по этому сценарию, Трамп и не потеряет лицо, выполнит обещание, но при этом не разорвет контакты с Кремлем.
Сценарий с пролонгацией срока ультиматума
Президент США может в очередной раз передвинуть дату ультиматума для Москвы — установить новый срок для заключения мира с Украиной для России.
Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 6 августа прибыл в Москву. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
Цель визита представителя Вашингтона в Москву официально не называлась, но издание The Hill со ссылкой на авторитетный источник сообщило, что Уиткофф намерен уговорить российские власти согласиться на введение режима прекращения огня в зоне спецоперации.