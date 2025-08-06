Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения

«Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Подобного рода учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Республики Беларусь и Российской Федерации», — сообщил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко.