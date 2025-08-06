Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения

«В Республику Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России “Запад-2025”. “Запад-2025” является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году. Учение пройдет в сентябре», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.
В настоящее время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.
«Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Подобного рода учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Республики Беларусь и Российской Федерации», — сообщил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко.
Один из прибывших российских военных сообщил, что военнослужащие его соединения неоднократно участвовали в международных учениях совместно с белорусскими военнослужащими. «Особенностью проведения данного учения является маневренность развертывания войск», — отметил он.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений «Запад-2025» и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений «Запад-2025» предполагает сокращение численности участников почти вдвое.