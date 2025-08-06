Первый эшелон с российскими военными прибыл в Белоруссию на учения

Такие учения проходят регулярно с периодичностью в два года, попеременно в России и Белоруссии. Один из прибывших сообщил, что военнослужащие его соединения неоднократно участвовали в международных учениях совместно с белорусами. Их особенностью он назвал маневренность развертывания войск. Сейчас белорусские и российские военные находятся на завершающем этапе подготовки.