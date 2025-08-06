Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию не играть по сценарию властей

Филат также обвинил власти в энергетическом коллапсе: цена на газ выросла с 4,64 лея за кубометр в 2020 году (около 0,27 доллара) до 29,27 лея в 2022 году (около 1,58 доллара). Государственный долг за время правления PAS увеличился с 57,6 миллиарда леев в 2019 году (около 3,3 млрд долларов) до 140 миллиардов в 2025 году (около 8,2 млрд долларов).