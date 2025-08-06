Уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза, пишет Guardian

«Боясь раскачать лодку в ходе торговых переговоров с Трампом, ЕС решил заранее ее потопить. Вместо стратегической автономии он потратит сотни миллиардов долларов на американские вооружения, вместо достижения климатических целей он потратит сотни миллиардов на природный газ из США, вместо взаимного снижения пошлин он примет тяжелый удар по экспортерам ЕС», — говорится в публикации.
Guardian отмечает, что уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза и практически гарантировала, что американский лидер потребует новых уступок от Брюсселя.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.