Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье» и осмотрели Москву

Оба пробыли в ресторане около полутора часов. После встречи стороны прогулялись по парку, побывали на смотровой площадке, откуда осмотрели столицу. По данным корреспондента, беседа проходила в хорошем настроении в окружении охраны.
Самолет с Уиткоффом сел во Внуково утром 6 августа. Там его встретил Дмитриев.
Ранее американский глава Дональд Трамп назвал переговоры целью визита его спецпосланника в Россию. В Кремле, в свою очередь, не исключили встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным.
Визит спецпосланника США в Россию стал пятым с начала 2025 года. В рамках предыдущих поездок в страну — 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля — он провел переговоры с российским лидером.
По словам исполняющего обязанности зампостпреда США при ООН Джона Келли, Трамп ожидает окончания конфликта на Украине к 8 августа, в противном случае США введут вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. При этом президент США допустил, что новые меры могут оказаться для Москвы малозаметными.