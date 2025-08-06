Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье» и осмотрели Москву

По словам исполняющего обязанности зампостпреда США при ООН Джона Келли, Трамп ожидает окончания конфликта на Украине к 8 августа, в противном случае США введут вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. При этом президент США допустил, что новые меры могут оказаться для Москвы малозаметными.