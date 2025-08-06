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Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье» и осмотрели Москву

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве, передает корреспондент «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Оба пробыли в ресторане около полутора часов. После встречи стороны прогулялись по парку, побывали на смотровой площадке, откуда осмотрели столицу. По данным корреспондента, беседа проходила в хорошем настроении в окружении охраны.

Самолет с Уиткоффом сел во Внуково утром 6 августа. Там его встретил Дмитриев.

Ранее американский глава Дональд Трамп назвал переговоры целью визита его спецпосланника в Россию. В Кремле, в свою очередь, не исключили встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным.

Визит спецпосланника США в Россию стал пятым с начала 2025 года. В рамках предыдущих поездок в страну — 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля — он провел переговоры с российским лидером.

По словам исполняющего обязанности зампостпреда США при ООН Джона Келли, Трамп ожидает окончания конфликта на Украине к 8 августа, в противном случае США введут вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. При этом президент США допустил, что новые меры могут оказаться для Москвы малозаметными.

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