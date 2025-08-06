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Бывший игрок «Урал-Грейта» снялся с выборов в думу Березников из-за переезда в другой город

Территориальная избирательная комиссия Березников 1 августа приняла решение прекратить статус кандидата в депутаты местной думы Алексея Пегушина, бывшего игрока БК «Урал-Грейт», а ныне старшего тренера ассоциации «БК “Калий-Баскет”». Основанием для отзыва статуса кандидата стало заявление спортивного функционера, поданное 31 июля.

Источник: Коммерсантъ

Господин Пегушин был выдвинут в думу Березников «Единой Россией» по округу № 28. Ранее он уже являлся депутатом березниковской думы по этому округу.

Как ранее сообщил телеграм-канал «Перехват», Алексей Пегушин будет назначен руководителем спортивной академии в Краснодаре «Локомотив-Кубань» (дочерняя структура одноименного баскетбольного клуба, одного из лидеров баскетбола России).

Алексей Пегушин родился в Соликамске, в конце 1990-х годов вошел в «золотой» состав «Урал-Грейта», был капитаном «Урал-Грейта». После окончания карьеры в 2013 году вместе с единомышленниками создал в Березниках спортивную школу «Калий-Баскет».

Стоит отметить, что после ухода Алексея Пегушина «Единая Россия» продолжит претендовать на мандат в округе № 28. В этом округе на выборах сложилась нестандартная ситуация: здесь, помимо выдвинутого по партийным спискам, баллотируется еще один «единоросс» — Алексей Миусский, член партии и сотрудник соликамского калийного треста. Он будет соперничать с выдвиженцами от КПРФ, ЛДПР и Партии пенсионеров.

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