Шор выразил уверенность в скорой потере власти Санду

«Я уверен, что в ближайшее время мы снесем этот подлый и нечеловеческий режим и Гуцул будет освобождена», — сказал Шор в эфире телеканала «Россия 24».

Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.