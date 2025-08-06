NYT объяснила, почему Запад дает пустые обещания по катастрофе в Газе

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. С начала весны в палестинский анклав не поступает международная гуманитарная помощь, по решению властей еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществляется через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, которым совместно управляют Израиль и США. По данным Минздрава палестинского анклава, общее число жертв конфликта в Газе с октября 2023 года возросло до 60 430, более 148 тыс. человек пострадали.