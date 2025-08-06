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NYT объяснила, почему Запад дает пустые обещания по катастрофе в Газе

Заявления лидеров Великобритании, Канады и Франции о планах признать палестинское государство продиктованы стремлением отвлечь внимание мирового сообщества от поддержки западными странами действий Израиля, считает газета.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Недавние заявления лидеров Великобритании, Канады и Франции о планах признать палестинское государство продиктованы стремлением отвлечь внимание мирового сообщества от поддержки западными странами действий Израиля в секторе Газа. Такое мнение содержится в материале газеты The New York Times (NYT).

По ее оценке, официальное признание Палестины никак не поможет побороть голод и остановить массовую гибель гражданского населения в Газе. При этом Запад всерьез не обсуждает ни оружейное эмбарго, ни санкции против еврейского государства за нарушение норм международного гуманитарного права. Отсутствие реального давления на Израиль свидетельствует о том, что заявления западных правительств о готовности признать палестинское государство в первую очередь призваны помочь им избежать ответственности за гуманитарную катастрофу в Газе, пишет NYT.

Западные лидеры, отмечает издание, поставили перед палестинцами трудновыполнимые в ситуации вооруженного конфликта предварительные условия для признания, которые включают масштабные реформы управления, но не предъявили соизмеримых требований к руководству Израиля.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о возможности признания палестинского государства перед заседанием ГА ООН, если Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа. Ранее подобные намерения выразили главы МИД 11 других европейских стран, а также Австралии и Новой Зеландии. О планах признания Палестины объявил премьер-министр Канады Марк Карни.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. С начала весны в палестинский анклав не поступает международная гуманитарная помощь, по решению властей еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществляется через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, которым совместно управляют Израиль и США. По данным Минздрава палестинского анклава, общее число жертв конфликта в Газе с октября 2023 года возросло до 60 430, более 148 тыс. человек пострадали.

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