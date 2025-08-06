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«Новая кувалда». В США забеспокоились из-за решения Трампа по России

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новые санкции главы Белого дома Дональда Трампа против России могут сильно ударить по экономике самих США, сообщает CNN.

Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

«Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе, и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть», — говорится в публикации.

Кроме того, CNN утверждает, что если глава Белого дома действительно введет вторичные тарифы, они могут оказаться и близко не такими высокими, как он угрожал.

Ультиматум Трампа

Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10−12 дней.

В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

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