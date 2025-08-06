В правительстве Гагаузии призвали к акциям протеста в поддержку Гуцул

КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Замначальника Управления внешних связей правительства Гагаузии Юрий Кузнецов призвал к акциям протеста по всей Молдавии в поддержку главы автономии Евгении Гуцул.
«Каждый населенный пункт должен выйти на акции протеста и поддержки. Сегодня мы боремся за справедливость, боремся за наше будущее. Мы не хотим, чтобы страдали наши дети, коллеги и друзья», — заявил Кузнецов на митинге в Кишиневе перед СИЗО, где содержится Гуцул.
По его словам, общество должно обратить внимание на нарушения, которые происходят в Молдавии.
«Важно быть едиными как команда и поддержать Гуцул, Светлану Попан и будущее нашей страны. Требуем свободы!» — подчеркнул политик.
На 6 августа назначено экстренное заседание Народного собрания Гагаузии для обсуждения ситуации с приговором главе автономии.
Преследование Евгении Гуцул.
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии «Шор» на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.