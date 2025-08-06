В правительстве Гагаузии призвали к акциям протеста в поддержку Гуцул

«Каждый населенный пункт должен выйти на акции протеста и поддержки. Сегодня мы боремся за справедливость, боремся за наше будущее. Мы не хотим, чтобы страдали наши дети, коллеги и друзья», — заявил Кузнецов на митинге в Кишиневе перед СИЗО, где содержится Гуцул.