Захарова сравнила молдавские власти с карточными шулерами

«Это как с шулером. Проиграл же. Ну ты ж проиграл. Это же шулер перед тобой. Это же крапленые карты. Они же меченые. Это же подсадные игроки», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос ведущего, можно ли обвинять избирателей Молдавии, что они сами выбрали этот режим.