Захарова сравнила молдавские власти с карточными шулерами

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Обвинять избирателей Молдавии в том, что они сами выбрали режим Майи Санду, это все равно что обвинять жертву карточных шулеров в проигрыше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это как с шулером. Проиграл же. Ну ты ж проиграл. Это же шулер перед тобой. Это же крапленые карты. Они же меченые. Это же подсадные игроки», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос ведущего, можно ли обвинять избирателей Молдавии, что они сами выбрали этот режим.
Какая же это игра? Какой же это выигрыш? Это обман. Это — обман, потому что за этим за всем стоят западные — даже не только деньги… Самое главное — стоит идеология Запада… Идеология стягивания Молдавии в разрушительный суховей, который организовали западники, натовцы для постсоветского пространства.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что для воплощения подобной идеологии Западу нужны проводники.
«Что, Молдавия первая? Нет, конечно. Что, она последняя? Нет, конечно. Таких кукушат, я их так называю, подброшено немало. Один из ярчайших примеров — это (бывший президент Грузии) Саакашвили. Обманули (избирателей), привели, подкинули. Вот лучше всего слово — подброшен, подкинут. Можно еще сказать “заложенная мина”, — добавила Захарова.
Она добавила, что режим Санду уничтожает демократию в Молдавии.
Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.
Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.