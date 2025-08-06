В Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Парламент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении до 31 августа чрезвычайного экономического положения, сообщает парламентская пресс-служба.
«Верховный Совет утвердил указ президента ПМР о продлении на территории республики режима чрезвычайного экономического положения до 31 августа. Проблема стабильного обеспечения республики голубым топливом до сих пор не решена, что продолжает усугублять экономический кризис в Приднестровье», — говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале высшего законодательного органа страны.
Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года и продлевался несколько раз.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.