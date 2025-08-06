Сергеенко: молодежный фестиваль СГ впервые пройдет в Беларуси

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Парламентское собрание Беларуси и России проведет молодежный исторический фестиваль, впервые он пройдет в Беларуси, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, передает корреспондент Sputnik.
Сегодня в Минске проходит заседание Совета Палаты представителей, на котором обсуждается план рассмотрения законопроектов на третьей сессии.
Отдельно Сергеенко коснулся международной повестки.
«Мы (Парламентское собрание Беларуси и России — Sputnik) готовим и в начале сентября проведем молодежный фестиваль — впервые на территории Республики Беларусь. Ранее он всегда проходил в Смоленске», — сказал Сергеенко.
По его словам, мероприятие пройдет в Могилеве. В рамках молодежного фестиваля состоится форум молодых историков с посещением музея боевой славы.
Он также отметил, что международная повестка Палаты представителей Национального собрания на минувшей сессии имела насыщенный характер, и новый сессионный период будет также богат международными контактами.
В частности, идет подготовка ко встрече с парламентской делегацией Индонезии.
Говоря о планах работы депутатского корпуса, Сергеенко отметил, что уже внесено 13 законопроектов, 12 из которых включены в график рассмотрения на третьей сессии.
Как сообщил журналистам заместитель Палаты представителей Вадим Ипатов, в ходе работы третьей сессии восьмого созыва законопроекты будут еще поступать. Однако уже сейчас депутаты имеют пул законопроектов, которые связаны с уголовной, административной ответственностью.
«Здесь важен взвешенный подход. В отдельных случаях мы говорим о либерализации такого законодательства, но, с другой стороны, она не должна быть поводом для роста правонарушений. Здесь нужен глубокий анализ — являются или не являются те или иные деяния общественно опасными», — сказал он.
Кроме этого, в парламент внесен обменный пакет документов об изменении законодательства о МЧС.
Ипатов сообщил, что на прошлой сессии было рассмотрено 67 законопроектов, из них уже 64 подписаны президентом.