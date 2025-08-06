Сергеенко: молодежный фестиваль СГ впервые пройдет в Беларуси

«Здесь важен взвешенный подход. В отдельных случаях мы говорим о либерализации такого законодательства, но, с другой стороны, она не должна быть поводом для роста правонарушений. Здесь нужен глубокий анализ — являются или не являются те или иные деяния общественно опасными», — сказал он.