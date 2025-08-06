Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши

«Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог», — сказал Навроцкий.