Мандат президента Республики Сербской Додика аннулировали

ЦИК действовала на основании решения суда и в соответствии с законом о выборах. Решение члены комиссии приняли единогласно.
В дальнейшем будет установлен крайний срок для подачи апелляции. Досрочные выборы должны быть проведены в течение 90 дней после вступления решения в силу.
В конце февраля суд приговорил Додика к году тюрьмы и запрету в течение шести лет занимать государственные должности за неисполнение решения верховного представителя по БиГ, контролирующего исполнение положивших конец войне в Боснии и Герцеговине Дейтонских соглашений. Вторым обвиняемым по делу был руководитель издания «Официальный вестник» Республики Сербской Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.
Согласно заключению обвинения, Додик и Лукич продолжили законодательную деятельность, игнорируя предписание международного представителя. Спустя два дня после оглашения приговора прокуратура потребовала ареста не только президента Республики Сербской, но и премьер-министра региона Радована Вишковича и председателя Национальной скупщины Ненада Стевандича.
Додик назвал незаконными выдвинутые обвинения и заявил, что не намерен покидать территорию Республики Сербской.