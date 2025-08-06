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Мандат президента Республики Сербской Додика аннулировали

Центризбирком Боснии и Герцоговины отменил мандат президента Республики Сербской Милорада Додика, сообщает Dnevni Avaz.

Источник: РИА "Новости"

ЦИК действовала на основании решения суда и в соответствии с законом о выборах. Решение члены комиссии приняли единогласно.

В дальнейшем будет установлен крайний срок для подачи апелляции. Досрочные выборы должны быть проведены в течение 90 дней после вступления решения в силу.

В конце февраля суд приговорил Додика к году тюрьмы и запрету в течение шести лет занимать государственные должности за неисполнение решения верховного представителя по БиГ, контролирующего исполнение положивших конец войне в Боснии и Герцеговине Дейтонских соглашений. Вторым обвиняемым по делу был руководитель издания «Официальный вестник» Республики Сербской Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.

Согласно заключению обвинения, Додик и Лукич продолжили законодательную деятельность, игнорируя предписание международного представителя. Спустя два дня после оглашения приговора прокуратура потребовала ареста не только президента Республики Сербской, но и премьер-министра региона Радована Вишковича и председателя Национальной скупщины Ненада Стевандича.

Додик назвал незаконными выдвинутые обвинения и заявил, что не намерен покидать территорию Республики Сербской.