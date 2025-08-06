Мандат президента Республики Сербской Додика аннулировали

В конце февраля суд приговорил Додика к году тюрьмы и запрету в течение шести лет занимать государственные должности за неисполнение решения верховного представителя по БиГ, контролирующего исполнение положивших конец войне в Боснии и Герцеговине Дейтонских соглашений. Вторым обвиняемым по делу был руководитель издания «Официальный вестник» Республики Сербской Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.