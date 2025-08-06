Путин принимает в Кремле Уиткоффа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча проходит в Кремле, сообщает пресс-служба главы государства.
Уиткофф прибыл в Москву около 7 утра 6 августа. В аэропорту Внуково-2 его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Спустя час они вместе прогулялись по парку «Зарядье», расположенному у Кремля.
С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. В прошлый раз спецпосланник американского лидера приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого — 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза Путин проводил с ним встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 9 августа может ввести в отношении России санкции, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса. При этом он отметил, что РФ хорошо справляется с санкциями. На вопрос о том, может ли Москва избежать введения рестрикций со стороны Вашингтона, Трамп ответил, что для этого должна быть заключена «сделка, в результате которой перестали бы погибать люди».
14 июля Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность по урегулированию на Украине. 29 июля американский лидер заявил, что решил сократить этот срок до 10 дней. 5 августа Трамп сказал, что США позже примут решение, вводить ли указанные импортные пошлины. По его словам, дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от исхода переговоров Уиткоффа в Москве.