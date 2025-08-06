Губернатор Федорищев: «Центр Немова будет построен в Тольятти»

В Тольятти построят долгожданный центр Алексея Немова, власти выбирают место под возведение объекта. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона 6 августа.
«Есть проведение форума, а есть так называемая форма наследия. Это когда после большого мероприятия мы получаем совокупным эффектом еще и развитие нашей инфраструктуры. Мы должны построить несколько крупных объектов, в том числе центр Алексея Немова в Тольятти. Я прошу прекратить клевету по поводу того, где он будет», — сказал глава региона.
Вячеслав Федорищев отметил, что обязательно посмотрит с коллегами место под центр Немова, чтобы уже окончательно определится. Помимо этого, он призвал чиновников работать быстрее и четче.
В планах также строительство школы бокса, проекты по гандболу и по созданию стадиона «Акрона». Напомним, в мае 2025 года правительство Самарской области объявило о переносе строительства центра спортивной гимнастики из Тольятти в Самару. По предварительным подсчетам, проект может стоить около 4 млрд рублей.
Еще в 2021 году стало известно о планах по возведению «Немов-центра» в Тольятти. Оказывать содействие готов был сам четырехкратный Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Однако до сих пор центр так и не был построен из-за постоянных переносов сроков по различным причинам.