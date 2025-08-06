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Глава Крыма Аксенов рассказал, будут ли в регионе веерные отключения света

Модернизация энергосети Южного берега Крыма идет без нарушений графика.

Источник: AP 2024

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале заявил, что веерных отключений света на полуострове не будет.

По его словам, несмотря на высокие летние нагрузки, энергосистема региона работает стабильно и справляется с пиковым потреблением электроэнергии.

Аксенов подчеркнул, что модернизация энергосетей ЮБК идет строго по графику. В рамках программы реконструируются ключевые линии электропередач: ведется строительство ЛЭП 110 кВ Алушта — Артек и ЛЭП 110 кВ Лучистое — Шарха (Малый Маяк), а также обновляется линия Алушта — Аянская с дополнительным заходом на подстанции Перевальное и Лучистое.

«Также планируется реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (Ялта) и ПС 110 кВ Шарха и завершение работ по ПС 110 кВ Гаспра (Большая Ялта), что позволит реконструировать и построить новые линейные участки и центры питания от села Перевального Симферопольского района до города Алушты и частично Южного берега Крыма», — написал Аксенов.

Всего эти цели выделено 8 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в нескольких городах Крыма 30 июля произошли аварийные отключения электроэнергии. Электричества частично не было в Феодосии, Евпатории, Алуште, а также в населенных пунктах Красногвардейского района.

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