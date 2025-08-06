Глава парламента Гагаузии назвал приговор Гуцул способом запугать народ

Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

«Взгляды многих гагаузов не совпадают со взглядами и позицией центральных властей. Этим самым они (власти — ред.) решили показать всему нашему народу в автономии, жителям Республики Молдова в целом, каждому жителю, что они не считаются с мнением людей. Они начали запугивать и начали с главы Гагаузии, с самой высокой должности в нашем регионе», — заявил Константинов на внеочередном заседании парламента автономии.

Он также выразил мнение, что каждый житель автономии теперь ожидает аналогичных действий со стороны центральных властей в отношении несогласных с официальной политикой.

Внеочередное заседание гагаузского парламента проводится в связи с приговором, вынесенным Гуцул. В заседании принимают участие депутаты парламента автономии и представители исполнительного комитета. По итогам заседания планируется принять декларацию, в которой будет отражена позиция по сложившейся ситуации в регионе.

Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».