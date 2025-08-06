Глава парламента Гагаузии назвал приговор Гуцул способом запугать народ

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что арест главы автономии Евгении Гуцул является попыткой Кишинева запугать не согласных с политикой партии власти.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
«Взгляды многих гагаузов не совпадают со взглядами и позицией центральных властей. Этим самым они (власти — ред.) решили показать всему нашему народу в автономии, жителям Республики Молдова в целом, каждому жителю, что они не считаются с мнением людей. Они начали запугивать и начали с главы Гагаузии, с самой высокой должности в нашем регионе», — заявил Константинов на внеочередном заседании парламента автономии.
Он также выразил мнение, что каждый житель автономии теперь ожидает аналогичных действий со стороны центральных властей в отношении несогласных с официальной политикой.
Внеочередное заседание гагаузского парламента проводится в связи с приговором, вынесенным Гуцул. В заседании принимают участие депутаты парламента автономии и представители исполнительного комитета. По итогам заседания планируется принять декларацию, в которой будет отражена позиция по сложившейся ситуации в регионе.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.