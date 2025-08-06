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Что известно о визите спецпосланника Стива Уиткоффа в РФ. Главное

6 августа в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Рассказываем, что известно об августовском визите Уиткоффа в Россию, теме переговоров и их подоплеке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Старт визита Уиткоффа в Москву

Команда Белого дома во главе со Стивом Уиткоффом прибыла в Москву утром 6 августа. Делегацию США в аэропорту Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Гостей пригласили на завтрак в ресторан в парке «Зарядье», а затем на прогулку по зеленой зоне. Американцев сопровождала охрана. По словам очевидцев, гости столицы были в хорошем настроении.

Спустя чуть больше часа в Кремле сообщили о том, что президент России Владимир Путин начал встречу со спецпредставителем президента США.

Визит Уиткоффа в Москву ранее анонсировал американский президент Дональд Трамп и подтверждала представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Трамп уточнил, что инициаторами переговоров выступила российская сторона. «Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним», — цитирует политика РБК.

Сколько раз Уиткофф уже приезжал в Россию и зачем

Визит спецпосланника американского президента в Москву 6 августа — уже пятый с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа. Ранее Уиткофф приезжал в Россию 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля.

В феврале представитель Вашингтона обсуждал в Кремле судьбу американца Марка Фогеля, который находился в российской тюрьме за контрабанду наркотиков, пишет РИА Новости. В итоге Фогель получил помилование, а затем его обменяли на россиянина Александра Винника.

В марте Уиткофф встречался с Владимиром Путиным. На переговорах обсуждалось временное прекращение огня на Украине на 30 дней.

11 апреля Уиткофф посетил Санкт-Петербург. Темой встречи с российской стороной стал вопрос урегулирования украинского кризиса.

С четвертым визитом 25 апреля Уиткофф прибыл в Москву. Его встреча с российским президентом длилась около трех часов. Участники обсудили возможные переговоры с Киевом и план Трампа по урегулированию конфликта России и Украины.

Особенности пятого визита Уиткоффа

Августовский визит Уиткоффа в Москву проходит накануне завершения срока действия ультиматума Дональда Трампа, предъявленного России. Республиканец ранее заявил, что к 8 августа Россия должна продемонстрировать намерение урегулировать конфликт с Украиной и предпринять для этого конкретные шаги.

В случае отсутствия улучшений в разрешении противостояния Киева и Москвы Дональд Трамп пригрозил ввести санкции — высокие пошлины на товары из России и стран, покупающих российскую нефть.

В Кремле заявили, что приняли требование американского лидера к сведению. В Индии и Китае не согласились отказаться от покупки энергоресурсов российского происхождения.

Возможные темы переговоров с Уиткоффом в Москве

Официально темы августовских переговоров не оглашались ни Кремлем, ни Белым домом.

Издание The Hill предположило, что Уиткофф будет убеждать российского президента согласиться на перемирие с Украиной. Аргументом Белого дома будет угроза введения санкций Трампом.

По версии Bloomberg, Уиткофф и представитель российской стороны будут обсуждать воздушное перемирие с Украиной.

По данным источника издания, Москва рассматривает возможность прекращения атак с использованием беспилотников и ракет, но только при условии, что Киев будет гарантированно соблюдать ограничение.

Анонс выступления Трампа по итогам переговоров

За переговорами Уиткоффа в России следит весь мир. Трамп ждет, что его спецпосланнику удастся сдвинуть ситуацию на Украине в сторону прекращения конфликта.

В случае неудачи Уиткоффа и упорства Кремля Трамп пообещал, что введет 100% пошлины на товары из России, примет меры против «теневого флота» и торговых партнеров Кремля.

Президент США, судя по всему, намерен сам рассказать об итогах встречи в Москве. Белый дом анонсировал выступление республиканца 6 августа. Речь Трампа в Овальном кабинете будут транслировать в прямом эфире предварительно с 23:30 по мск, сообщает РБК.

Тема выступления не указывается, но предполагается, что президент объявит, будет ли «наказывать» Россию за нежелание урегулировать конфликт с Украиной санкциями или нет.

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