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Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин снялся с выборов в горсобрание

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа, ФедералПресс. Экс-мэр Златоуста (Челябинская обл.) Вячеслав Жилин снял свою кандидатуру с выборов в городское Собрание депутатов. Информация о его выбытии после регистрации размещена на сайте областного избиркома.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

«Жилин Вячеслав Анатольевич. Выбывший после регистрации кандидат», — сказано на сайте избиркома.

В результате Жилин потеряет действующий депутатский мандат по округу № 17.

Жилин участвовал как самовыдвиженец, хотя является членом «Справедливой России — За правду!». По его словам, не успел оформить выдвижение от партии. Он возглавлял Златоуст с 2012 по 2019 год, ранее состоял в «Единой России».

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