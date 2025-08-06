Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин снялся с выборов в горсобрание

«Жилин Вячеслав Анатольевич. Выбывший после регистрации кандидат», — сказано на сайте избиркома.
В результате Жилин потеряет действующий депутатский мандат по округу № 17.
Жилин участвовал как самовыдвиженец, хотя является членом «Справедливой России — За правду!». По его словам, не успел оформить выдвижение от партии. Он возглавлял Златоуст с 2012 по 2019 год, ранее состоял в «Единой России».
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