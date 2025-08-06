Молдавский олигарх Плахотнюк пообещал вернуться и «сбросить власть»: «Если их оставить ещё на четыре года, от страны ничего не останется» — ПАС и нормальная жизнь несовместимы

«Давайте восстановим нашу команду, которая до наступления “хороших времён” и “пожелтения” умела обеспечить нормальное и безопасное время для страны и её граждан […] Начинайте говорить друг с другом и не бойтесь, потому что эта бесстыжая власть питается страхом и нашим разобщением. Если люди перестанут бояться, то PAS, разбегутся, как крысы! Поднимите головы, возвысьте голос, объединитесь, поставьте себе цель — уничтожить агрессивную и деструктивную группировку, паразитирующую на государстве и народе. Призываю вас перейти от ожиданий и намерений к сплочению и делам, как делал я! И моя роль и политический вклад будут ощущаться всё больше и больше», — написал Плахотнюк.