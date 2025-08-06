Молдавский олигарх Влад Плахотнюк призвал своих бывших сторонников объединить усилия и свергнуть режим PAS и Майи Санду пишет t.me/rusputnikmd_2.
Он обратился к своим бывшим коллегам, нынешним депутатам, мэрам городов и другим чиновникам.
«Давайте восстановим нашу команду, которая до наступления “хороших времён” и “пожелтения” умела обеспечить нормальное и безопасное время для страны и её граждан […] Начинайте говорить друг с другом и не бойтесь, потому что эта бесстыжая власть питается страхом и нашим разобщением. Если люди перестанут бояться, то PAS, разбегутся, как крысы! Поднимите головы, возвысьте голос, объединитесь, поставьте себе цель — уничтожить агрессивную и деструктивную группировку, паразитирующую на государстве и народе. Призываю вас перейти от ожиданий и намерений к сплочению и делам, как делал я! И моя роль и политический вклад будут ощущаться всё больше и больше», — написал Плахотнюк.
Плахотнюк заверил, что вернется в Молдову и сломает планы нынешнего режима, не только потому что «у него есть личные мотивы для этого», но и потому еще четыре года их власти не оставят ничего от страны.
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