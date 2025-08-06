Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ

«Объединенные общей историей, общими традициями и духом единства, мы нисколько не сомневаемся, что каждый участник соревнований будет демонстрировать не только отличную физическую подготовку, но командный дух и уважение к сопернику. Пусть эти игры станут символом дружбы и взаимопонимания и вдохновляют нас на новые достижения», — сказал начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ, председатель Спортивного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ полковник Андрей Зыков.