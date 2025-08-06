ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ, церемония открытия которых состоялась в Москве в Парке Победы в одноименном музее на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
«В Играх участвуют шесть стран: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан», — говорится в сообщении.
Состязания проходят с 5 по 9 августа на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии. В программе — армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.
«Объединенные общей историей, общими традициями и духом единства, мы нисколько не сомневаемся, что каждый участник соревнований будет демонстрировать не только отличную физическую подготовку, но командный дух и уважение к сопернику. Пусть эти игры станут символом дружбы и взаимопонимания и вдохновляют нас на новые достижения», — сказал начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ, председатель Спортивного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ полковник Андрей Зыков.
Также в рамках Игр запланирована культурная программа с посещением музеев и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
III Военно-спортивные Игры проходили в 2022 году на базе Спортивного комитета Минобороны Казахстана — Центрального спортивного клуба в городе Алматы.