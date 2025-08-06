Бектенов поручил наказать чиновников из КГД и Минтранса

Кроме того, ответственные руководители министерств направлены в регионы для координации работы на местах. Поставлены задачи по ужесточению требований к кадровому составу таможенной службы, в особенности задействованному на пунктах пропуска, а также по вопросам оснащения оборудованием и обеспечения доступа к сети интернет.