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Губернатор Самарской области поручил с сентября ввести рейтингование муниципалитетов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил с сентября ввести рейтингование муниципалитетов, на основе которого будут приниматься кадровые решения.

Источник: Коммерсантъ

Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве и в своем Telegram-канале.

«Обозначили ряд проблем, в том числе по конкретным территориям. Заслушал объяснения их руководителей. Невнятно. Кого-то пришлось вызвать к себе на доклад из отпуска (пик пожароопасного периода — это же “идеальное” время для отпуска главы муниципалитета). Терпение заканчивается. Будем менять отношение некоторых руководителей», — заявил Вячеслав Федорищев.

На совещании обсудили прохождение пожароопасного сезона, ремонт дорог и развитие спортивной инфраструктуры. Для самарского МЧС планируется дополнительно закупить 40 пожарных автомобилей. Ведется работа по строительству в муниципалитетах новых пожарных депо.

В текущем году на территории Самарской области отремонтируют 452,1 км дорог. Завершить работы необходимо до 1 октября. Многие участки сдаются досрочно.

«Отдельно обратил внимание главы Самары на “легендарную” улицу Дачную. Он доложил, что основные работы запланированы на следующий год. Поручил начать уже в этом году», — отметил глава региона.

В рамках подготовки к форуму «Россия — спортивная держава» строится 100 сооружений. В Тольятти планируют сделать «нормальную инфраструктуру около ““Лады-Арены””. Кроме этого, будет отремонтирован комплекс “Олимп”, где базируется гандбольная “Лада”. Также правительство окажет содействие “Акрон Холдингу” в строительстве собственного стадиона.

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