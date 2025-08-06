Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул

КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы.
Заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на официальном сайте НСГ. Ранее в среду первый заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, который в отсутствие Гуцул исполняет обязанности главы региона, на заседании парламента призвал к акту неповиновения молдавским властям.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
«Резолюция проголосована единогласно. Мы выступаем в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. В резолюцию включена совместная позиция депутатов и представителей исполкома», — заявил спикер парламента Дмитрий Константинов, отметив, что окончательный текст документа будет опубликован позже.
Депутаты НСГ также выступили за создание совместной комиссии, состоящей из представителей президиума парламента и исполнительного комитета. Основной задачей этой комиссии станет редактирование и доработка текста резолюции, касающейся текущей общественно-политической ситуации.
В свою очередь вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что приговор в отношении главы автономии был вынесен с одобрения европейских кураторов. «Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции», — добавил он.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.