Полковник Ходаренок: России невыгодно заключать с Украиной «воздушное перемирие»

Теперь уточним, что такое перемирие, но без прекращения военных действий. Все дело в том, что воздушная мощь — решающая сила в любом вооруженном конфликте. Для этого надо просто напомнить задачи, которые решает авиация, а также ракетные войска, силы флота и беспилотные средства: нанесение ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса противника; поражение авиации неприятеля на земле и в воздухе; нарушение управления войсками и оружием; поражение резервов противника; срыв перевозок войск и материальных средств; прикрытие своих войск и объектов от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки противника; ведение воздушной разведки.