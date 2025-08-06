В Уфе по программе капремонта обновят 16 школ

— Наша задача, чтобы к 1 сентября все образовательные учреждения открыли свои двери, в том числе и детские сады. Но самое главное, что нам нужно сделать, это привлечь финансирование на будущий год. 16 школ — это большой объем, есть определенная насторожённость, что с этим объемом мы сможем вовремя справиться. Поэтому уже сейчас я попрошу разработать и утвердить план мероприятий по ремонту и их сроки. И обязательно нужно предусмотреть финансирование со стороны города на работы, связанные с благоустройством территорий школ, — дал поручения Ратмир Мавлиев.