Казахстан повысит взносы государства в ОСМС с 2027 года

«Мы начнем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона “Об обязательном социальном медицинском страховании” в 2015 году. Тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7%, сейчас они составляют всего 2%», — отметила Шоманова.