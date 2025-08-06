WSJ: возможная оккупация Газы обойдется Израилю в $10 млрд в год

По расчетам ученого, основная часть этих расходов будет уходить на содержание военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Газы, а также на административный аппарат и поддержание работы гражданских и коммунальных служб. В общей сложности речь идет примерно о 2% ВВП Израиля. В бюджете еврейского государства отсутствуют свободные средства в таком объеме, и их не удастся изыскать в короткие сроки, отмечает Клор. При этом указанные расходы не учитывают возможные траты на восстановление инфраструктуры сектора Газа, которая по большей части разрушена.