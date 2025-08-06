В Самарской области хотят ввести рейтинг муниципалитетов для оценки работы

Было отмечено, что в 2025 году на ремонт дорог выделено 15,1 млрд рублей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также федеральных и региональных программ. В планах на этот год — привести в порядок 452 километра дорог. Работы ведутся на федеральных трассах, а также на региональных и муниципальных дорогах. Сроки завершения всех работ назначены на 1 октября. Качество выполнения и соблюдение сроков находятся под особым контролем правительства региона.