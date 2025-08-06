В Самарской области хотят ввести рейтинг муниципалитетов для оценки работы

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев в среду, 6 августа, провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждались кадровые вопросы, ситуация с пожароопасным сезоном, развитие спортивной инфраструктуры, а также оценка хода ремонта дорог в регионе.
Было отмечено, что в 2025 году на ремонт дорог выделено 15,1 млрд рублей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также федеральных и региональных программ. В планах на этот год — привести в порядок 452 километра дорог. Работы ведутся на федеральных трассах, а также на региональных и муниципальных дорогах. Сроки завершения всех работ назначены на 1 октября. Качество выполнения и соблюдение сроков находятся под особым контролем правительства региона.
После заслушивания докладов руководителей о ходе пожароопасного периода глава региона принял решение вывести из отпуска некоторых глав муниципалитетов и вызвать их в кабинет. Он отметил, что пик пожароопасного сезона совпадает с традиционным временем отпусков для руководителей муниципалитетов, что вызывает снижение терпения, и заявил о необходимости изменить отношение некоторых руководителей к своим обязанностям.
По итогам встречи губернатор поручил ввести рейтинг муниципалитетов, на основе которого будут приниматься кадровые решения.
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