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ЮАР не готова дать особый доступ США к редкоземельным металлам

Министр минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе раскритиковал предложенный США план доступа к редкоземельным металлам, сообщает Bloomberg. По его словам, проект разрабатывали не профильное ведомство, а частные корпорации, чьи коммерческие интересы могут ущемить национальные приоритеты страны. Именно поэтому министр высказался против данной инициативы.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Нам не нужна стратегия поставок критически важных минералов в США. Нам нужна стратегия для всех», — цитируют министра ЮАР «Ведомости».

Bloomberg также напоминает, что Манташе уже рассматривал возможность остановки экспорта минеральных ресурсов в США в качестве ответной меры на сокращение американской помощи государству.

Согласно данным МВФ, которые приводит Bloomberg, США являются вторым по величине торговым партнером ЮАР после Китая. Объем товарооборота между двумя странами в 2024 году достиг $21,6 млрд.

Ранее, 3 августа, администрация Трампа потребовала от Южно-Африканской Республики пересмотра национального законодательства в рамках переговоров о торговом соглашении. Хотя детали требований не раскрываются, известно, что американская сторона критикует южноафриканский закон BEE (Black Economic Empowerment), расширяющий экономические права чернокожего населения.

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