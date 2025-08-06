ЮАР не готова дать особый доступ США к редкоземельным металлам

«Нам не нужна стратегия поставок критически важных минералов в США. Нам нужна стратегия для всех», — цитируют министра ЮАР «Ведомости».
Bloomberg также напоминает, что Манташе уже рассматривал возможность остановки экспорта минеральных ресурсов в США в качестве ответной меры на сокращение американской помощи государству.
Ранее, 3 августа, администрация Трампа потребовала от Южно-Африканской Республики пересмотра национального законодательства в рамках переговоров о торговом соглашении. Хотя детали требований не раскрываются, известно, что американская сторона критикует южноафриканский закон BEE (Black Economic Empowerment), расширяющий экономические права чернокожего населения.