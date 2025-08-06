Губернатор Прикамья поручил проработать вопрос о воссоздании муниципальных автопарков

В настоящее время ведется подготовка документов, сообщил министр. По плану эти автобусы должны выйти на маршруты Перми в октябре этого года и январе 2026-го, в Березниках и Чайковском — до конца этого года. Кроме того, в этом году 96 автобусов АО «Интракс ПК» и МУП «Пермгорэлектротранс» будут переданы в муниципальные образования. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что техника, которая передается с пермских маршрутов, будет отремонтирована и она станет новее и лучше, чем сейчас. Глава Прикамья отметил также, что нужно двигаться к тому, чтобы воссоздавать муниципальные автопарки и коммунальные хозяйства. По его словам, такой запрос есть от населения и это позволит эффективнее содержать общественные пространства.